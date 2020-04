Covid-19: altri due contagi a San Valentino Torio Le parole del sindaco Michele Strianese: "Fanno parte dello stesso nucleo familiare"

Altri due casi di contagi a San Valentino Torio. A renderlo noto, nella serata di ieri, il sindaco e presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese.

"Cari concittadini, nonostante i sacrifici che stiamo facendo ed il comportamento corretto che riconosco alla quasi totalità dei nostri concittadini, da oggi abbiamo altri 2 nuovi casi di contagio sul territorio comunale". Dichiara Strianese.

Secondo quanto emerso, dalle ultime analisi sul territorio, si tratta di persone afferenti al nucleo familiare di una persona già positiva al Covid 19.

"Le persone in questione sono già isolate da molti giorni. Stanno bene e sono praticamente asintomatiche. Sono già seguite dall' ASL Salerno. Le 3 persone afferenti a questo nucleo familiare hanno contratto il virus tramite contatti una persona infetta che avevano incontrato fuori dal territorio comunale. A loro auguriamo una pronta guarigione, così come anche a tutti gli altri nostri concittadini che sono ancora positivi ma che sostanzialmente stanno bene e sono tutti in isolamento domiciliare (nessun ospedalizzato)". Conclude il sindaco.

Alcuni dei cittadini, infatti, risultati positivi al tampone per Covid sono in via di guarigione. La situazione a San Valentino Torio è di 10 casi totali da inizio marzo, di cui 2 guariti, un deceduto e 7 casi ancora positivi.