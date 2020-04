«Università escluse dalla lotta al Covid, si torni in aula» VIDEO - L'appello dell'ex rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Aurelio Tommasetti

«L'università è stata esclusa dal dibattito scientifico, questo è un fatto negativo. Avrebbe potuto dare una spinta importante sia nella fase di emergenza che in quella di ripartenza». Aurelio Tommasetti, già rettore dell'Università degli Studi di Salerno e ordinario di Economia aziendale presso l'Ateneo salernitano, è intervenuto sul ruolo avuto dal mondo accademico in questa fase di emergenza sanitaria. In una video-intervista concessa alla nostra testata, inoltre, ribadisce la necessità di riaprire quanto prima le Università, dando seguito a un appello lanciato a livello nazionale insieme a Paolo Becchi, ordinario di Filosofia del Diritto dell'Università di Genova. «Abbiamo lanciato un appello al ministro affinché riapra assolutamente l'Università ad ottobre. È impensabile – ha sottolineato Aurelio Tommasetti - cominciare il nuovo anno accademico senza l'Università, significa far passare un messaggio sbagliato. C'è necessità di tornare in aula, nei nostri laboratori, di far vivere le strutture».