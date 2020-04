Altri 8 casi a Scafati, il sindaco: «Isolare i positivi» Aumentano i contagi nell'Agro Nocerino Sarnese, il sindaco Salvati chiama De Luca

Si complica la situazione Coronavirus nell’Agro Nocerino Sarnese. Dopo i 9 casi riscontrati ad Angri, anche Scafati deve fare i conti con un considerevole incremento di contagi. Come comunicato dal sindaco Cristoforo Salvati, nella giornata di oggi si è appreso di altri otto nuovi casi di positività al virus: quattro sono appartenenti alla comunità magrebina ed hanno avuto contatti con il primo cittadino marocchino che era risultato positivo e con i suoi familiari (anche loro infetti); gli altri quattro sono tutti appartenenti a nuclei familiari di persone già positive ed erano già in isolamento domiciliare.

Una situazione difficile che ha spinto l’Amministrazione comunale di Scafati a predisporre nuove iniziative. «La prossima settimana saranno attivate le unità speciali di continuità assistenziale che supporteranno il lavoro di medici e pediatri di base per la gestione dei pazienti Covid domiciliati. Per quanto riguarda la comunità magrebina, provvederemo a intensificare le attività di informazione e, ovviamente, ad incrementare i controlli per accertare il rispetto delle disposizioni in vigore», ha spiegato il sindaco di Scafati che ha intenzione anche di lanciare un appello al governatore della Campania per la gestione dei soggetti positivi domiciliati. «La mia proposta, che sottoporrò al governatore De Luca, è di prevedere l’isolamento dei soggetti positivi, allontanandoli dai contesti familiari. Per fare ciò bisogna individuare strutture ricettive o case di accoglienza che possano dare ospitalità a tutti i positivi che non hanno bisogno di ricovero ospedaliero, ma che devono restare