A Salerno nessun malato da Covid in terapia intensiva Su 30 contagiati, 25 sono a casa asintomatici. Il sindaco: Grazie ai grandi sacrifici della città

Salerno tira un sospiro di sollievo, arrivano notizie confortanti dalla Direzione Generale dell'ASL Salerno, a comunicarle è il sindaco Vincenzo Napoli. Attualmente si contano in città 30 contagiati, 25 dei quali sono asintomatici e si trovano nel proprio domicilio seguiti dall'Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell'ASL che ne monitora quotidianamente la temperatura e le condizioni cliniche.Nessuno dei 5 ricoverati in ospedale si trova poi in terapia intensiva.

“I grandi sacrifici di tutta la popolazione e l'impegno del personale medico e paramedico e di tutti quelli che stanno garantendo i servizi essenziali consente di tenere la situazione sotto controllo – precisa il sindaco Vincenzo Napoli - Siamo alle giornate decisive e dunque, oggi più che mai , è indispensabile restare in casa e rispettare rigidamente le limitazioni severe ma necessarie imposte dalle Ordinanze Nazionali e Regionali” conclude la fascia tricolore.