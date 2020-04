Covid 19: rinviati i matrimoni, è corsa alle nuove date La testimonianza della wedding planner di “La Peonia Bianca” Teresa Mignaci

Desideri, sogni e progetti spazzati via dall'emergenza sanitaria da covid 19. Per lo stop alle cerimonie imposto dal governo rimandati anche i matrimoni, una scelta dura che se rattrista e addolora le tante coppie pronte a dirsi sì manda in crisi l'intero settore del wedding.

Un momento difficile anche nel salernitano, la Costiera amalfitana e Cilentana sono tra le mete scelte da tanti sposi anche stranieri. Tutto rimandato come spiega Teresa Mignaci Wedding ed Event Planner de “La Peonia Bianca” con la sua socia Bianca Maria Corrado.

“Purtroppo in questo momento di grande emergenza possiamo soltanto sostenere e tranquillizzare i nostri clienti, le nostre spose, molte anche straniere ed assisterle nella ricerca di una nuova data. Un momento difficile che ha messo a dura prova chi da tempo organizzava un giorno così importante. “Con la progettazione ci siamo fermate ai primi di marzo e da qui riprenderemo esattamente tra un anno” precisa Teresa Mignaci.