Liberazione come Pasqua: controlli e strade blindate Vertice in Prefettura a Salerno, previsto un piano specifico per far rispettare i divieti

È stato pianificato questa mattina, nel corso di una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Salerno, il dispositivo di controllo del territorio per garantire, anche per questo fine settimana, il rispetto delle misure anticontagio. Presenti all’incontro, oltre ai vertici delle forze dell’ordine, anche il presidente della Provincia di Salerno e l’assessore alla mobilità del comune capoluogo.

In occasione delle prossime festività del 25 aprile e del primo maggio, il Prefetto Francesco Russo ha previsto l'adozione dello stesso piano già adottato in occasione di Pasqua e del lunedì in Albis. E dunque in arrivo controlli rafforzati per la vigilanza del territorio proprio per prevenire gli spostamenti non necessari e gite "fuori porta", oltre naturalmente a riunioni familiari e spostamenti nelle seconde case, specialmente nei luoghi di vacanza.

Il prefetto salernitano ha anche ringraziato le forze dell'ordine per il lavoro svolto finora.