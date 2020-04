Fase 2 e locali: "Prima sanificazione a carico del Comune" La richiesta del consigliere Cammarota al sindaco Napoli per aiutare i liberi professionisti

Fase 2 e apertura graduale delle attività professionali, il presidente della Commissione Trasparenza al Comune di Salerno, Antonio Cammarota scrive al sindaco Vincenzo Napoli per chiedere di aiutare le partite iva e iliberi professionisti, gestendo una prima sanificazione dei locali commerciali a spese dell'amministrazione comunale.

"Nei prossimi giorni avverrà l’apertura graduale delle attività professionali, d’impresa e degli esercizi commerciali, con il conseguente obbligo di sanificazione degli ambienti esposti al pubblico. Si richiederà alle partite iva di provvedere a propria cura e spese a costosi adempimenti in un momento di gravissima crisi di liquidità, che ha messo in ginocchio la nostra economia e con essa la forza lavoro dei nostri giovani". Scrive, Antonio Cammarota in una nota protocollata questa mattina al sindaco, e aggiunge: "Il Comune di Salerno, che ha provveduto alla sanificazione dei luoghi pubblici, potrebbe intervenire anche per le attività private, gestendo il costo dell’intero servizio, utilizzando le minori spese di bilancio, ovvero prevedendo un contributo minimo da parte degli esercenti che lo vorranno".