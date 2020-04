Pugno duro del Questore: «Ristoratori, niente assembramenti» Diffida per l'evento di protesta in programma il 28 e il 29 aprile in tutta Italia

Il Questore di Salerno invita commercianti e ristoratori ad evitare assembramenti in occasione della manifestazione di protesta “Risorgiamo Italia” che si svolgerà in tutta Italia il 28 e 29 aprile. Con una diffida inviata all'associazione Commercianti Salerno, Maurizio Ficarra ha chiesto esplicitamente di ridimensionare l'evento, attenendosi in modo scrupoloso alle norme anti-Covid. In particolare il Questore ha invitato a non collocare all'esterno tavoli imbanditi e a fare in modo che la consegna delle chiavi avvenga in modo virtuale, al fine di evitare un via vai verso il Municipio. L'iniziativa, infatti, prevedeva che la sera del 28 aprile si illuminassero tutti i locali e il giorno seguente si consegnassero in Comune le chiavi delle attività. La protesta, in ogni caso, resta confermata dagli organizzatori che svolgeranno il tutto all'interno dei locali, senza violare le norme anti-Covid. Oltre 350 i ristoratori salernitani che hanno risposto all'invito lanciato dall'associazione Commercianti per Salerno.