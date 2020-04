Mascherine per Asl e Ruggi: "Così aiutiamo i reparti carenti" L'iniziativa della Uil Fpl

Centinaia di mascherine in arrivo per tutto il personale dell'Asl Salerno e dell'azienda ospedaliera "Ruggi" di Salerno. Poi a tutte le maestranze della categoria. A dare una mano ai lavoratori c'ha pensato la Uil Fpl Salerno che ha fatto realizzare un primo lotto 5mila mascherine anti droplet in tnt al 100% e polipropilene.

“Aiuteremo tutti per quanto possiamo nelle nostre possibilità – sottolinea il segretario della Uil Fpl Salerno, Donato Salvato –. Partiremo da quei reparti che risultavano più carenti. Stiamo operando anche in base alle segnalazioni di maggiori criticità che ci arrivano dai nostri delegati. Ritengo assolutamente importante in questo momento dare il nostro contributo. E’ una situazione difficile e complicata e vogliamo dare una mano, come possiamo, per supportare chi è impegnato in prima linea nella battaglia contro Covid19 e anche chi ogni giorno è al lavoro per garantire servizi essenziali"