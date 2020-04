Salerno "di corsa", male la prima: troppe norme non rispettate Centinaia in giro, molti senza mascherine e senza le giuste distanze. Il sindaco: così non va

Un'immagine che non è sfuggita ai tanti che tornavano a casa o svolgevano le attività quotidiane: la fascia oraria tardo pomeridiana consentita per le attività motorie o per la corsa ha riversato in strada centinaia di persone.

Runner, persone a passeggio per quella che è stata la prima vera uscita - seppur contingentata e in orario ridotto - per i salernitani come per gli altri cittadini campani.

E l'impressione è che in molti abbiano inteso l'allentamento delle restrizioni come un "liberi tutti", per citare l'espressione utilizzata dal premier Giuseppe Conte.

Distanze non rispettate, in molti senza mascherine: scene che non hanno risparmiato quasi nessuna area della città. Dal lungomare al parco del Mercatello fino al parco Pinocchio. Centinaia di persone in giro, ma senza rispettare a dovere le prescrizioni imposte.

E lo stesso sindaco Vincenzo Napoli è stato categorico: "Mi sono recato in queste ore, con il supporto di uomini della polizia municipale, in diverse zone della città per verificare di persona l'osservanza da parte dei cittadini delle norme stabilite dalla recente ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che consente lo svolgimento di attività motoria all'aperto in alcune fasce orarie. Tale ordinanza impone l'obbligo di indossare le mascherine, di evitare gli assembramenti e di mantenere le distanze. I cittadini tutti - il monito della fascia tricolore . sono chiamati al rispetto pieno di tali norme finalizzate al contenimento del contagio da Coronavirus. Non vanifichiamo con comportamenti irresponsabili i tanti sacrifici di questi mesi".