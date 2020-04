Stipendi d'oro al Comune di Salerno: l'ira dei consiglieri L'attacco al capo staff del sindaco: "96mila euro, in questo momento, sono un cazzotto in faccia

"Apprendiamo che il segretario provinciale del Partito Democratico, Vincenzo Luciano, percepisce dal Comune di Salerno come capo staff 96mila euro per incarico fiduciario di nomina politica". Scatta la bufera sugli stipendi d'oro percepiti da alcuni dirigenti comunali e dal capo staff del sindaco Vincenzo Napoli. All'interno di una nota, inviata e firmata da Antonio Cammarota, Roberto Celano, Gianpaolo Lambiase, Ciro Russomando, Dante Santoro, Pietro Stati e Giuseppe Zitarosa, si chiede il taglio del compenso da parte dello stesso Vincenzo Luciano.

"96mila euro di moneta pubblica, che in questo momento di fame e di crisi, sono un autentico cazzotto in faccia alla povera gente. Chiediamo che il segretario del PD valuti l’idea di ridursi il compenso, e che in mancanza lo faccia il sindaco di Salerno". Concludono i consiglieri.