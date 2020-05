Blitz di sindaco e municipale su Lungomare, Corso e parchi Il primo cittadino: "Poca attenzione al distanziamento sociale. Non abbassiamo la guardia"

Sopralluoghi in diverse zone della città per monitorare il rispetto delle norme per il contenimento del coronavirus. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, accompagnato dagli uomini della polizia municipale, hanno effettuato verifiche presso il cimitero cittadino, particolarmente frequentato in occasione della festa della mamma, al Parco dell'Irno e Parco Pinocchio, dove in questi giorni staziona un'ambulanza della Croce Rossa per i viaggiatori provenienti in bus da fuori regione, ed infine al Corso, sul lungomare e alla spiaggia di Santa Teresa.

“Abbiamo constatato – ha precisato la fascia tricolore salernitana - che tutte le persone indossavano la mascherina. Meno attenzione, purtroppo, alla fondamentale norma di distanziamento sociale. È questo un aspetto decisivo nella fase che stiamo vivendo. Non abbassiamo la guardia, non vanifichiamo gli enormi sforzi di questi mesi, continuiamo a rispettare poche semplici norme per sconfiggere il virus: indossare le mascherine, lavarsi spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale” queste le parole del primo cittadino che invita la popolazione alla cautela in questa delicata fase due.