Laboratorio mindfulness, consapevolezza ai tempi del Covid Iniziativa virtuale promossa dal Cus Salerno

Il Cus Salerno, in collaborazione con l’ufficio Diritto allo Studio e la Commissione Disabilità dell’Università degli Studi di Salerno, promuove il laboratorio sulla mindfulness, una pratica motoria e meditativa per regolare gli stati mentali, riducendo ansia e stress. Questa attività, in particolare durante l’emergenza coronavirus, contribuisce a portare la mente ad accettare il presente con consapevolezza, riconoscendo che un modo costruttivo per vivere questo momento è accoglierlo con compassione. Il magnifico rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Loia, accoglie con favore l’iniziativa confermando la propria disponibilità a sostenerla.

Il laboratorio rientra nell'offerta del Cus Salerno che, nonostante la chiusura delle strutture sportive e a distanza di pochi giorni dallo scoppio della pandemia, ha continuato a stare vicino ai propri iscritti realizzando la palestra online, una piattaforma interattiva con corsi sportivi sia on demand che in diretta social con particolare attenzione al mondo della disabilità. Una soluzione che, a due mesi dal lancio, può dirsi vincente in quanto ha riscosso grande successo tra il pubblico. Il laboratorio si tiene a distanza, sulla piattaforma Zoom meeting, ogni mercoledì dalle 16.00 alle 18.00. Per ulteriori informazioni e per aderire, basta inviare una e-mail a segreteriecus@gmail.com.