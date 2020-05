Fisciano: il medico-assessore Scafuri è guarito dal Covid Ad annunciare la notizia è stato il sindaco Vincenzo Sessa

L'assessore al comune di fisciano nochè medico del 118, Giovanni Scafuri ha vinto la sua battaglia contro il covid-19. Ad annunciarlo con grande gioia, è stato il primo cittadino di Fisciano, Vincenzo Sessa con un post sulla sua pagina Facebook. Il medico, era risultato positivo al viru lo scorso 19 aprile e oggi, dopo due tamponi negativi, è tornato a casa.

"Una bella notizia, il Dott. Giovanni Scafuri, come sapete, componente della mia squadra di governo, risultato positivo lo scorso 19 aprile al covid-19, perché impegnato in prima linea alla lotta di questo terribile virus è risultato negativo ai due tamponi a cui è stato sottoposto, come da protocollo. Abbiamo ricevuto comunicazione dall’Asl che ne ha certificato la guarigione. Auguro all’ultimo nostro concittadino, attualmente positivo al virus di rimettersi presto. Le belle notizie ci danno la forza di andare avanti ma vi ricordo che la fase 2 non è un momento di tregua, l ’emergenza non è finita".