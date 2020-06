Interventi di riparazione: anche l'ospedale senza acqua Ecco le zone con i rubinetti a secco

La Ausino SpA.–Servizi Idrici Integrati – comunica che ”per eseguire un intervento di riparazione alla condotta adduttrice Consorziale di Pellezzano” si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas sulla condotta Consorziale.

La sospensione idrica comporta la mancata erogazione alle seguenti zone: Cappelle Superiori, Puzzo di Cappelle, Cappelle Inferiori (tratto compreso tra via Fuado e via S. Luca, compresi Parco Ambra e Palazzine SIULP), Montecasino (parte alta), Ospedale G. Da Procida, Rione Calenda (soltanto il tratto di via S. Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa)

La Salerno Sistemi ha comunicato che porrà in essere tutte le misure tecniche per limitare l’utenza interessata dalla sospensione.

Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita da Salerno Sistemi S.p.A. è previsto, in relazione, sia a quanto comunicatoci dall’Ausino circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione, che ai tempi di riempimento delle condotte, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, per le ore 23 di oggi.