Il Procuratore Borrelli in visita all'Università di Salerno Collaborazione tra Unisa e Procura. L'incontro con il Rettore Vincenzo Loia

Questa mattina in Ateneo la visita istituzionale del Procuratore capo di Salerno Giuseppe Borrelli. L'incontro con il Rettore Vincenzo Loia è stato l'occasione per discutere delle possibili future opportunità di collaborazione tra Università e Procura, nell'ottica della condivisione e dello scambio di processi e di best practices innovative.

A margine della visita, il Procuratore Borrelli ha sottolineato: “Si tratta di una collaborazione che riteniamo fondamentale” che per il Procuratore si traduce “nella possibilità per la Procura della Repubblica di apertura culturale al mondo universitario, un mondo caratterizzato da dinamismo e innovazione”.

“Lieti di poter accogliere in Ateneo il Procuratore – ha aggiunto il Rettore – con cui condividiamo una visione: due enti importanti sul territorio che possono incontrarsi su attività comuni. Nasce una collaborazione che intendiamo rafforzare e che vogliamo anche estendere ad attività scientifiche, per vivere in maniera più stretta il nostro territorio”.