Sintomi da Covid: trasportato al Ruggi Ufficiale Giudiziario Si attende l'esito del tampone. E' risultato positivo al test rapido. Chiusi gli uffici

E' risultato positivo ad un primo test rapido un Ufficiale Giudiziario di Salerno. La comunicazione è arrivata in tarda serata dal dirigente Marcello Cavallo della Corte d'Appello di Salerno. L'ufficiale, nella giornata di oggi, presentando diversi sintomi comuni al coronavirus è stato trasportato al pronto soccorso del Ruggi d'Aragona dove è risultato positivo ad un primo test rapido.

Attualmente, è in attesa di un risultato certo sulla sua positività, dato solo dal tampone. Partita anche la macchina organizzativa per risalire alla catena di contatti avuta dall'uomo, che ha già comunicato di essere stato presente negli uffici il 14 e il 15 luglio. Per questo motivo e in via precauzionale gli uffici della Corte d'Appello sono state chiusi. L'ufficiale giudiziario, inoltre, svolge attività di notifiche ed esecuzioni all'esterno. Contatti che dovranno essere rintracciari nel corso dei prossimi giorni, in caso di positività.

Intanto, continua a crescere il numero dei casi positivi in provincia di Salerno. Al caso riscontrato questa mattina a Salerno città se ne sono aggiunti altri cinque: quattro nel capoluogo ed uno ad Agropoli.