Trentinara in festa per i suoi 420 nonni Oggi è la loro festa. Il sindaco: "Grazie per ogni sacrificio e ogni atto di amore incondizionato"

Una festa recente che celebra la memoria antica, oggi è il giorno dedicato ai Nonni. La ricorrenza, istituita con la legge n.159 del 31 luglio 2005, vuole celebrare l'importanza del ruolo dei nonni nelle famiglie e nella società. Nel comune di Trentinara, di nonni ce ne sono 420. "Tutti splendidi" come sottolinea il sindaco Rosario Carione che, questa mattina, ha inviato i suoi auguri a tutti i festeggiati. In particolare alle due centenarie, Zia Rosa e Zia Olinda.

"Il senso di responsabilità e la necessità di “essere distanti” per tutelare la salute di tutti, non ha permesso di riunirci per festeggiare insieme, ma se una legge può imporre delle “distanze fisiche”, nulla può allontanarci realmente da chi amiamo; ed è per questo che abbiamo voluto omaggiare i nostri 420 nonni di un piccolo dono, simbolo di tradizione e di condivisione, che esprime la gratitudine per averci donato ali per volare, radici per tornare, motivi ed insegnamenti utili per rimanere. Grazie, cari nonni, perché con ogni sacrificio ed ogni singolo atto di amore incondizionato, avete contribuito a rendere migliore il nostro paese" Il messaggio del sindaco Carione.