Covid a Fisciano: studente positivo, classe in quarantena Rientra tra i contatti dell'istruttore di Baronissi. Disposta sanificazione dell'istituto De Caro

Tra gli 8 nuovi casi registrati Baronissi, collegati all'istruttore del Tempio Shaolin risultato positivo al Coronavirus nella giornata di ieri, c'è anche uno studente dell'Istituto Comprensivo “A. De Caro” di Lancusi, nel comune di Fisciano. Il sindaco Vincenzo Sessa ha informato i concittadini via social. L’Asl, pertanto, ha disposto la quarantena per tutti i ragazzi che frequentano la stessa classe del giovane, in attesa dell'esito dei tamponi di verifica.

"L’istituto Comprensivo sarà regolarmente funzionante. Domattina saranno tempestivamente sanificate le aule e gli spazi interessati. L'invito è di non creare allarmismi, eravamo preparati a questa evenienza continuiamo, insieme ai membri del C.O.C., a monitorare l'evolversi della situazione, in modo da garantire un’immediata risposta rispetto ad ogni eventuale necessità che si dovesse presentare." Ha dichiarato il sindaco Sessa