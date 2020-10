Scafati: 68 casi Covid, positiva insegnate di scuola materna Il plesso "Cristina di Savoia" resterà chiuso per tre giorni. Sindaco chiede screening di massa

Sono 68 i casi di coronavirus rilevati nel comune di Scafati. Un numero alto che conferma la città una della più colpite da questa nuova ondata di contagi. A confermarlo è stato il sindaco Cristoforo Salvati che ha, inoltre, specificato che 3 dei cittadini risultati positivi al virus sono ospedalizzati e i restanti domiciliati. Nella serata di ieri sono emersi nuovi tamponi positivi, uno di questo appartiene a un'insegnante della scuola matera del plesso M. Cristina di Savoia di Via Genova. La cittadina è stata immediatamente posta in isolamento fiduciario dal dipartimento di prevenzione dell'Asl.

"Sono già stati attivati tutti i protocolli da parte dell'Asl e della dirigente scolastica che ha disposto la sanificazione degli ambienti. Ciò comporterà la chiusura per tre giorni della scuola materna e l'indagine epidemiologica tra gli scolari e i contatti stretti dell'insegnante. Nel frattempo, insieme all'assessore alla sanità dott. Alessandro Arpaia, oggi abbiamo incontrato il presidente dell'associazione medica T. Anardi dott. Vincenzo Santonicola e la vicepresidente dell'associazione S. Giuseppe Moscati dott.ssa Tina Marzano. Il tavolo tecnico, che sarà coordinato dal Prof. Giulio Tarro, virologo di fama internazionale, ha la finalità di procedere, di concerto con i medici di base, nelle azioni e nelle misure intraprese e da intraprendere nella lotta al covid 19. Avevo già chiesto, qualche giorno fa, al direttore dell'Asl Salerno lo screening di massa e oggi ho incontrato l'assenso ed il supporto anche da parte dei colleghi che rappresentano le associazioni mediche del territorio. Non possiamo rischiare un nuovo lockdown e per questo motivo dobbiamo bloccare l'avanzata del virus. " Dichiara il primo cittadino.