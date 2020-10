Fisciano: secondo caso Covid tra gli alunni del "De Caro" Positivi due alunni della stessa classe. Hanno frequentato la palestra Tempio Shaolin di Baronissi

Si allargano i contagi dei frequentatori della palestra Tempio Shaolin di Baronissi. Tra gli ultimi tamponi positivi c'è anche quello di una ragazza residente a Baronissi ma che frequenta la scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo "A. De Caro" di Lancusi, nel comune di Fisciano.

La giovane è una compagna di classe del ragazzo risultato positivo al Coronavirus nella giornata di ieri. Per questo, si trovava già in quarantena. La comunicazione del sindaco Vincenzo Sessa:

"Purtroppo devo informavi che un’altra ragazza residente a Baronissi e inserita nell’elenco delle persone sottoposte a controllo perché frequentante la palestra interessata dal caso di positività al covid-19 è risultata positiva al tampone. La stessa frequenta inoltre anch’essa la classe 2 sez. C della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “A. De Caro” di Lancusi, posta già ieri in isolamento per la positività al tampone di un compagno. Abbiamo messo in campo tutte le misure previste dai protocolli sanitari e sono costantemente, insieme ai membri del C.O.C., in contatto con l’asl per monitorare l'evolversi della situazione. Continuiamo ad essere responsabili!"