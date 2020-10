Studente del "Tasso" in quarantena: torna didattica a distanza Salerno, il ragazzo è in attesa del tampone. 4 alunni del "Da Procida" in isolamento

Didattica a distanza per gli studenti del liceo classico "Tasso" fino a mercoledì 7 ottobre. Una decisione presa in via precauzionale dalla preside Carmela Santarcangelo dopo che un alunno della scuola è entrato in contatto con una persona positiva al Covid. Lo studente, come sottolinea in una nota la dirigente scolastica, non è positivo, ma si trova in isolamento con la famiglia da sabato, in attesa dell'esito del tampone.

“Ho intanto verificato con il coordinatore di classe e con il Referente Covid che l’allievo/a in questione ha sempre indossato la mascherina e non è mai uscito/a dalla classe rispettando le regole interne. Per rasserenare le famiglie, precauzionalmente, faremo didattica mista fino a mercoledì. " Un provvedimento che mira a scongiurare l'ipotesi di eventuali contagi e rasserenare le famiglie.

"I docenti faranno lezione da scuola e gli alunni potranno restare a casa in dad. Chi di loro non avesse a disposizioni le tecnologie necessarie potrà venire regolarmente a scuola. Il protocollo dell’Istituto superiore della Sanità non prevede alcuna sospensione delle attività didattiche in presenza per personale o allievi in quarantena e demanda al dipartimento di prevenzione dell’Asl, in caso di positività, la decisione di disporre l’eventuale sospensione della didattica in presenza e l’eventuale isolamento o verifica con tamponi della classe o della scuola intera” Ha dichiarato in una nota la preside.

Sono, intanto, 4 gli alunni in isolamento domiciliare al liceo scientifico "Da Procida", i tamponi avrebbero dato esito negativo, ma presentando sintomi inluenzali, la preside Anna Laura Giannantonio ha disposto per loro la didattica a distanza, a scopo precauzionale.