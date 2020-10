Sant'Egidio: positivo bimbo delle elementari, scuola chiusa Nuovi casi Covid in provincia di Salerno: i dati dell'Asl

Un importante aumento di casi di Coronavirus nelle fasce più giovani della popolazione è il dato che sta caratterizzando questa nuova ondata di contagi. Un nuovo tampone positivo è stato rilevato nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino. Si tratta di un bimbo che frequenta la scuola elementare di Orta Loreto.

Il plesso scolastico, che comprende anche una scuola materna, era già stato oggetto tre giorni fa di un'ordinanza sindacale con la quale era stata disposta la sospensione delle attività didattiche di due classi, una della scuola dell’infanzia e una della scuola primaria. Il provvedimento si era reso necessario a causa della presenza nelle classi di due minori appartenenti a nuclei familiari al cui interno si erano accertati casi di Coronavirus. L’Amministrazione, in via precauzionale, aveva deciso di sospendere le attività delle due classi, in attesa dell’esito dei tamponi sui due bambini.

"Oggi purtroppo abbiamo avuto conferma della positività di uno di questi due casi, quello riconducibile alla classe della scuola primaria. - ha spiegato il sindaco Antonio La Mura - A seguito di questa circostanza, l’ASL ci ha comunicato di aver posto in quarantena tutti gli alunni della classe in questione e i relativi docenti."

"Il protocollo prevede in questa circostanza la sospensione delle attività delle sole classi dove sono stati registrati i casi positivi. Tuttavia, essendo necessario ed urgente un intervento di sanificazione straordinaria, quest’oggi ho ordinato la chiusura dell’intero plesso di Orta Loreto per due giorni (scuola dell’infanzia e scuola primaria) fino a tutto il prossimo 16 ottobre, per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di sanificazione." Ha, poi, aggiunto la Fascia Tricolore.

"Voglio rassicurare ancora tutti sull’estrema attenzione che stiamo ponendo a questa situazione. Non c’è bisogno di alimentare allarmismi ma occorre, da parte di tutti, estremo rigore e serietà. La situazione, come vi dicevo ieri sera, per quanto ancora gestibile, è delicata e necessita della responsabilità di tutti noi." Conclude il sindaco La Mura.

Sono 20 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Salerno. Questo il dato che emerge dai tamponi analizzati dall'Asl nelle ultime 24 ore. Sono stati rilevati 4 nuovi casi Covid a Nocera Inferiore. Aumenta la lista dei positivi, tra medici e pazienti, rilevati nell’ospedale Umberto I della città dell'Agro. Altri 3 contagi anche a Salerno, 2 ad Ascea, 2 ad Angri.

2 nuovi positivi anche ad Eboli, ma non mancano le buone notizie. Come rende noto il sindaco facente funzioni Luca Sgroia, il comune può tirare un sospiro di sollievo: tutti negativi gli esiti dei tamponi effettuati sui docenti e gli studenti, che rientravano tra i contatti stretti dell'alunno della Matteo Ripa, risultato positivo domenica scorsa. "Questa buona notizia va ad aggiungersi a quella, analoga, di ieri che ha riguardato i suoi familiari. Restano tutti, comunque, in regime di quarantena obbligatoria" Comunica il sindaco.

Infine, 1 nuovo caso Covid per ognuno dei seguenti comuni: San Valentino Torio, Mercato San Severino, Pellezzano, Castelnuovo Cilento, Pagani, Sarno, Baronissi.

In particolare, a Pagani un comunicato stampa della protezione civile Papa Charlie ha confermato 51 casi in città.

"Si raccomanda la cittadinanza di usare la mascherina secondo le prescrizioni nazionali e regionali, di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro e di igienizzare continuamente le mani. Sono semplici regole che ci aiutano a stare bene tutti."