Palestre chiuse e stop a manifestazioni religiose a Maiori 26 casi Covid in città,1 a Minori,1 a Scala. Positivi i dipendenti di un bar a Vallo della Lucania

Il Covid attacca la Divina costiera, il sindaco di Maiori Antonio Capone, a seguito dei tamponi effettuati nel comune il 22 ottobre, ha comunicato la positività di 28 cittadini. 26 sono residenti di Maiori, 1 è un residente di Minori, 1 di Scala.

In via precauzionale, la fascia tricolore ha quindi disposto da oggi la sospesione di tutte le manifestazioni religiose e interdetto l’accesso al Cimitero comunale. Chiuse inoltre le palestre e le strutture sportive presenti sull’intero territorio comunale fino ad ulteriore provvedimento dell’Unità di Crisi della Regione Campania.

"Invito la cittadinanza a mantenere la calma e a non alimentare inutili allarmismi. - Ha sottolineto il primo cittadino - Siamo già al lavoro per informare i positivi, per tracciare i contatti diretti e predisporre nuovi tamponi. Invito caldamente coloro i quali sono entrati in contatto con un contagiato o sono in attesa di eseguire un tampone o di conoscerne il risultato a rimanere nelle proprie abitazioni. Nel corso delle prossime ore saremo più chiari rispetto alle procedure che stiamo concordando con l’Unità di Crisi della Regione Campania e vi aggiorneremo non appena avremo i numeri definitivi relativi agli esiti dei test."

Intanto, il "Bar Solero" di Vallo della Lucania ha comunicato la positività al Covid di due dipendenti. "Abbiamo proceduto alla chiusura del nostro locale fino a data da destinars. Assicuriamo, altresì, che in questi mesi abbiamo lavorato nel pieno del rispetto delle regole e dei protocolli per garantire, a tutti, la massima sicurezza nelle ore di svago che avete scelto di trascorrere nel nostro salotto. Il Solero Caffè Bistrot invita alla prudenza e al rispetto rigoroso delle regole.

Torneremo presto!" Dichiarano dall'attività.