Una borsa di studio di danza in ricordo di Federica Associazione Finamore accoglie la richiesta: “Quando non puoi danzare tu,fai danzare la tua anima"

Un borsa di studio di danza in memoria di Federica Tropiano dedicata a chi, come lei, aveva la passione per questa disciplina. L'associazione Antonio Finamore di Sala Consilina ha accolto la richiesta della famiglia della giovane di Teggiano, venuta a mancare due giorni fa a seguito di un grave incidente domestico in cui la ragazza è rimasta gravemente ustionata. La 21enne aveva tentato di riprendere il fuoco nel camino utilizzando dell’alcol.

“Quando non puoi danzare tu, fai danzare la tua anima...” Questo il messaggio che l'associazione ha voluto dedicare alla giovane Federica in cui ricordo è stata istituita una borsa di studio per aiutare chi, come lei, amava con passione questa forma d’arte e di espressione.

A tal fine, per chi fosse interessato ad effettuare una donazione, questo è l’IBAN: IT81 G081 5476 4100 0000 0037 042 - Si precisa di mettere come causale: BORSA DI STUDIO FEDERICA TROPIANO.