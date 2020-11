Covid: muore donna a Castel San Lorenzo Il sindaco: "Oggi, più che mai, ci sentiamo parte dell'umanità ferita da questa pandemia"

Ancora morti per Covid nel Salernitano. La comunità di Castel San Lorenzo piange la scomparsa di una concittadina. A dare la notizia il sindaco che ha espresso il cordoglio dell'intera amministrazione: "Il lutto provocato dal Covid-2019 tocca la nostra Comunità. Purtroppo, la nostra Compaesana, ricoverata per contrastare il terribile nemico, non ce l'ha fatta. Ci stringiamo commossi ed addolorati alla famiglia alla quale giunga forte il pensiero di vicinanza di tutta Castello, anche a consolazione del particolare congedo terreno. Oggi, più che mai, ci sentiamo parte dell'umanità ferita da questa pandemia!"

Si tratta della settima vittima del Covid in provincia di Salerno nelle ultime 24. 3 decessi sono stati registrati anche a Sarno, 1 a Nocera Superiore, 1 ad Eboli e 1 a Buonabitacolo.