Ancora una vittima Covid a Buonabitacolo E' il quinto decesso nel comune, le parole del sindaco

La conta dei morti Covid in provincia di Salerno non rallenta. Si registra purtroppo un nuovo decesso per Coronavirus nel comune di Buonabitacolo. A darne la notizia il sindaco Giancarlo Guercio. Si tratta di Lucia Racioppi, di 58 anni, che aveva sintomi lievi che purtroppo si sono aggravati durante la notte. E' la quinta vittima stroncata dal virus nel comune. "La notizia tramortisce e dispiace profondamente. Un saluto alla cara Lucia e un abbraccio forte a tutti i familiari." Le parole della fascia tricolore.

Solo pochi giorni fa la comunità era stata scossa dalla morte di un anziano ospite della casa di riposo dove, nelle scorse settimane, si era registrato un focolaio Covid. Aveva 83 anni.