Covid, allestito il Drive Through della Difesa a Maiori All'interno vi opererà personale sanitario dell’Esercito in stretta collaborazione con le USCA

L’Esercito ha attivato da questa mattina un Drive Through Difesa (DTD) presso il porto di Maiori dove si effettueranno sia tamponi molecolari che

antigenici. Il DTD è stato interamente realizzato dal Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) unità della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” e all’interno vi opererà personale sanitario dell’Esercito in stretta collaborazione con le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA).

I cittadini che vorranno accedere alle strutture dovranno contattare il proprio medico di base che si interfaccerà con l’Asl di competenza per avere tempi e modalità di accesso. Non sarà possibile effettuare tamponi senza la prevista prenotazione. Per l’emergenza COVID-19 le Forze Armate nell’ultimo mese hanno messo in campo uno sforzo importante con l’impiego di oltre 8mila uomini e donne e più di 600 mezzi, gestiti e coordinati dal Comando Operativo di vertice Interforze attraverso la Sala Monitoraggio Emergenza COVID, nell’ambito dell' “Operazione Igea” voluta dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini che prevede 200 Drive-Thorough-Difesa allestiti su tutto il territorio nazionale.