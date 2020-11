Il Covid prende di mira le case di riposo: focolaio a Teggiano 9 positivi nella struttura

Il Covid si insinua nelle case di riposo del Salernitano. Un nuovo focolaio è stato rilevato in una RSA nel comune di Teggiano. 9 i positivi emersi tra personale e anziani ospiti della struttura. Per due di loro è stato disposto il trasferimento presso il Campolongo Hospital. Nei giorni precedenti era stato registrato un focolaio Covid anche all'interno della casa di riposo "Villa Carmela" di Bracigliano, con 47 contagi. Nelle scorse settimane, invece, l'allarme Covid era scattato all'interno della residenza per anziani "Sacro Cuore" nel comune di Buonabitacolo dove, purtroppo, si contano già cinque vittime.