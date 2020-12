Covid, lutto ad Olevano sul Tusciano: addio a Michele Proclamato il lutto cittadino, Asd Olevanese"Era il nostro uomo in più".In provincia 319nuovi casi

La provincia di Salerno, secondo di dati del ministero della Salute, conta altri 319 positivi al Covid-19. Sfondata nel Salernitano quota 20mila casi: i contagi registrati fino ad ora sono 20011. La corsa del virus sembra rallentare e i diversi comuni contano meno tamponi positivi e più guarigioni, ma tante sono le vittime del Coronavirus, e la triste lista si allunga ogni giorno di più.

Un nuovo decesso è stato registrato nel comune di Olevano sul Tusciano. Si tratta di Michele Vitolo, collaboratore dell’Asd Olevanese, squadra sportiva dilettantistica.

A renderlo noto il sindaco Michele Volzone: “Carissimi olevanesi, con grande cordoglio, mi duole purtroppo comunicarvi che un nostro concittadino è deceduto nelle scorse ore a causa di complicanze dopo aver contratto il Covid-19. La nostra comunità si stringe alla famiglia con affetto e commozione in questo momento di infinita tristezza nella consapevolezza di quanto sia importante, ora più che mai, non abbassare la guardia nella lotta al Covid-19 e al rispetto di tutte le norme.”

In simbolo di unione e vicinanza l'amministrazione ha stato decretato il lutto cittadino nella giornata di domani, 3 dicembre. Saranno, inoltre, esposte a mezz'asta le bandiere presso la sede comunale.

“Un crudele destino ci ha tolto un prezioso collaboratore. Michele è stato un uomo di SPORT ed ha dato sempre il suo contributo volontario e spassionato. Riflessivo, disponibile, serio: era l’uomo in più per la nostra squadra. Per l’Asd Olevanese e l’intera comunità sportiva di Olevano sul Tusciano (è stato impegnato anche nella Pallavolo ed era appassionato di auto d’epoca), la sua dipartita è una grave perdita. Ai parenti le più sentite e vive condoglianze da tutta la "famiglia biancoverde". Il cordoglio del presindente dell'Asd Olevanese Gerardo Caruccio.