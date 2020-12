Covid, allarme in una casa di riposo a Siano: 20 contagi Sotto osservazione un centro di accoglienza per immigrati a Capaccio.Ancora 3 decessi in provincia

Secondo i dati del ministero della salute sono 204 i positivi al Covid registrati nella giornata di ieri in provincia di Salerno, che arriva così ad un totale di 20.811 contagi.

Nel comune di Siano si registra uno dei dati più elevati. Sono stati registrati 20 nuovi contagi presso la casa albergo per anziani Monsignor Corino. Raggiunta quota 124 positivi attuali in città. La situazione è in continuo monitoraggio grazie alla collaborazione messa in campo tra i medici di base, l’Asl, l’Unita di Crisi Regionale e il COC” Ha sottolineato il sindaco Giorgio Marchese. Venerdì, il comune aveva registrato anche il terzo decesso per Covid. “Ai familiari che purtroppo non hanno potuto dare il loro ultimo saluto va l’abbraccio di tutta la comunità Sianese. Che la terra ti sia lieve Gerardo” Il cordoglio del sindaco.

Resta alta l’attenzione anche a Capaccio Paestum per un "focolaio" registrato all’interno di un centro di accoglienza per extracomunitari. La struttura è “posta sotto sorveglianza h24 grazie all'impiego delle forze dell’ordine e della Polizia Municipale. Il centro, quindi, è in completo isolamento e ai suoi ospiti è ovviamente garantita l'assistenza sanitaria e alimentare necessaria” Ha spiegato il sindaco Franco Alfieri. Sono, intanto, 4 i nuovi positivi per 116 casi in città.

Nel corso della mattinata di ieri una delegazione dei medici AFT del comune hanno effettuato un sopralluogo presso la palestra comunale di Capaccio Scalo. In tale struttura, nei prossimi giorni, sarà effettuata un'operazione di contact tracing per avere una mappatura delle diffusione del contagio sul territorio comunale. In collaborazione con Asl e regione Campania, l'operazione prevede un numero iniziale di 720 tamponi antigenici rapidi che saranno effettuati sulle persone individuate sia dall'Asl che dai medici di base operanti sul territorio risalendo la catena dei contatti delle persone positive al Covid-19.

Ancora due vittime nel Vallo di Diano. Due decessi sono stati registrati all’ospedale di Polla. Si tratta di un 80enne originario di Montesano sulla Marcellana, e una 82enne residente a San Pietro al Tanagro, entrambi avevano patologie pregresse. Un decesso anche a Montecorvino Rovella: "Con grande tristezza dobbiamo anche annunciare che è stato registrato il decesso di un nostro concittadino a causa di complicanze legate al Covid-19. L'amministrazione comunale si stringe con affetto al dolore dei familiari costretti ad affrontare un momento così difficile in condizioni tanto complicate." Il cordoglio del sindaco. I positivi attuali sul territorio di Montecorvino Rovella sono 52.

Tra gli altri contagi si registrano 28 nuovi positivi al Covid-19 a Pagani. Il numero dei positivi, quindi, è di 775 persone. 5 positivi e 10 guariti ad Angri che conta 431 casi in città. 11 guariti e 2 positivi a Mercato San Severino, per 152 attuali positivi.