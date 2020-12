Salerno, al via alla riqualificazione della zona industriale Investimenti per 5,5 milioni. Presentati stamattina i lavori:"Prospettiva importante per la zona"

Al via ai lavori del cantiere per la riqualificazione stradale della zona indrustriale di Salerno. Sono stati presentati questa mattina gli interventi che dovranno attrarre nuovi insediamenti industriali. "È una prospettiva importante per questa zona, che finalmente riprende un passo adeguato. È un messaggio di ottimismo e di lungimiranza. Si tratta di interventi per strade, attrezzature, sottoservizi, verde. Si associano i lavori per il Pon sicurezza, che prevedono l'installazione di telecamere evolute e di sistemi di videosorveglianza. - Ha dichiarato il sidaco Vincenzo Napoli - Siamo pronti a ripartire."

Investimenti per 5,5 milioni di euro che riguarderanno arterie importanti. Gli interventi prevedono, nel dettaglio, la riqualificazione di via Tiberio Claudio Felice, via Mecio Gracco, via Firmo Leonzio e di via delle Terre Risai dove saranno realizzati marciapiedi, aree verdi, pubblica illuminazione e potenziamento delle reti fognarie. Ulteriori lavori saranno realizzati in via Talamo e via Picentino, contemplando l'ampliamento del tratto di via Talamo in doppio senso con carreggiate. Il terzo ed ultimo lotto di lavori, prevede la manutenzione del piano stradale di alcuni tratti viari, mediante fresatura del tappetino d'usura esistente, eliminazione delle deformazioni provocate dagli apparati radicali delle palme e posa in opera di nuovo manto bituminoso di via Wenner da intersezione con Viale De Luca/ via Prudenza a intersezione con via Tiberio Claudio Felice, viale De Luca da intersezione con via Acquasanta a intersezione con S.P. 417 "Aversana", via delle Terre Risaie, Via Acquasanta e traverse via Caruto, via Icace, via Ferraiolo, via Zanzella della porta. L'ammontare totale dei lavori è di 5.397.860 euro.

Sono, inoltre, attualmente in corso nella zona Industriale di Salerno, gli interventi di realizzazione ed installazione del sistema complesso di Videosorveglianza e monitoraggio ambientale negli agglomerati industriali del Consorzio ASI Salerno per un importo di 4 milioni di euro. L'intervento per la sola area di Salerno ammonta a € 1.852.254, e prevede l'installazione in tutta la zona Industriale di N. 112 telcamere, N. 29 lettori targhe e impianti, N. 35 centraline di rilevazione ambientali. Al fine di garantire massima funzionalità ed efficacia al sistema, il Consorzio ASI, in accordo con l'Autorità di Gestione del PON Legalità, ha coinvolto nel progetto i comuni territorialmente i quali provvederanno ad integrare le informazioni raccolte con i dati in possesso di Vigili Urbani, Questura e Prefettura.

"Finalmente avviamo una serie imponente di interventi finalizzati a migliorare la qualità e la funzionalità dell' area della Zona Industriale di Salerno-ha spiegato il presidente del Consorzio Asi Antonio Visconti-per cui dobbiamo lavorare in maniera celere per creare le giuste condizioni di attrattività e sicurezza utili ad incentivare l'interesse delle grandi aziende e degli imprenditori"