Frana ad Ottati: "Rischio isolamento, chiesto ponte militare" "Stiamo valutando alternative alla SP12 interdetta"

A quasi una settimana dalla frana che ha interessato il comune di Ottati continuano i sopralluoghi per verificare la sicurezza del crostone roccioso e mettere a punto gli interventi da realizzare. Il sindaco Elio Guadagno, dal primo momento sui luoghi dell'accaduto, ha fornito un nuovo aggiornamento alla cittadinanza.

"Stiamo valutando alternative alla SP12 interdetta. Ho scritto ieri sera, ancora una volta, al Prefetto di Salerno e al 6° Reggimento Genio Pionieri per la realizzazione di un ponte militare di tipo Bailey sul Fiume Fasanella. Pochi metri di ponte che risultano vitali!" Al momento, infatti, la SP12 è chiusa al traffico veicolare e pedolale nel tratto interessato dalla caduta dei massi. Una chiusura che penalizza fortemente il comune che rischia così di rimanere isolato.

"Di concerto con il Comune di Sant'Angelo a Fasanella, si è valutata la realizzazione di un'alternativa in località Vracchi di Ottati e che conduce al confinante Comune summenzionato. A tal proposito domani si avrà un sopralluogo e si definirà la fattibilità. Intanto, per opera degli Operai Forestali della Comunità Montana Alburni, è quasi ultimata la sistemazione della strada in montagna che da Ottati conduce a Sant'Angelo a Fasanella, consentendo agli allevatori di raggiungere le Aziende e non solo. Dobbiamo uscire dall'isolamento!" le parole della fascia tricolore.