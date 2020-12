Ottati, franano massi in strada e su case: 36 persone evacuate Chiusa al transito parte della SP12. "Nessun ferito. Un miracolo ha evitato il peggio." |FOTO

A seguito delle intense precipitazioni atmosferiche che negli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova il Salernitano, tragedia sfiorata, questa mattina, nel comune di Ottati, dove si è verificato il distacco e la caduta di grossi massi dal crostone roccioso. I macigni hanno invaso la carreggiata e l'area sottostante, colpendo anche dei veicoli e abitazioni. Considerando il perdurare delle avverse condizioni metereologiche, e l'eventualità che possano verificarsi ulteriori cedimenti, il comune ha disposto la chiusura al transito veicolare e pedonale su via XXIV maggio sulla SP12 tra il comune di Ottati e Sant'Angelo a Fasanella, dal civivo 1 al civico 49, e l'evacuazione, in via precauzionale, di tutte le abitazioni, attività commerciali e aree sottostanti la parte oggetto di caduta massi, a tutela della privata e pubblica incolumità, in attesa di effettuare ulteriori verifiche e interventi di messa in sicurezza. Sono 36 le persone evacuate. Le famiglie evacuate saranno ospitate in apposite strutture messe a disposizione dal comune.

Vincenzo Luciano, Presidente di UNCEM Campania, ha condiviso le immagini dell'accadudo: “Un miracolo ha evitato il peggio. Non ci sono stati problemi alle persone. A nome di tutta l' Uncem e del nostro comune, esprimiamo vicinanza al Sindaco Elio Guadagno e a tutta la sua Comunità, per queste ore di grande preoccupazione. Siamo a sua disposizione per qualsiasi tipo di supporto.”

Attivato il centro operativo comunale dal sindaco Elio Guadagno che ha così commentato la vicenda: “Una giornata intensa, una paura infinita! Parte del costone roccioso sovrastante il centro abitato è franato su delle abitazioni e delle vetture, ponendo a repentaglio la Vita di alcuni Cittadini. Fortunatamente nessuno si è fatto male, "solo" un grande spavento. Un miracolo! Dai primi istanti dall'accaduto siamo a lavoro costantemente e sinergicamente con la Regione Campania - Genio Civile di Salerno, la Protezione Civile Regionale, i Vigili del Fuoco di Salerno e Sala Consilina, la Prefettura di Salerno e le Forze dell'Ordine locali per rimuovere ogni condizione di pericolo, ripristinare lo stato dei luoghi e consentire nuovamente il transito pedonale e veicolare lungo la SP12. La strada è chiusa dal cimitero di Ottati all'ingresso del parcheggio Don Ettore. E' stata notificata ordinanza sindacale di evacuazione precauzionale a 36 Cittadini, la cui metà ospitata in strutture ricettive del posto con costi a carico dell'Ente Comunale."

"Già da domani mattina, con un intervento in somma urgenza finanziato dalla Regione Campania - Genio Civile di Salerno, si svolgeranno lavori di pulizia e bonifica dell'area, consentendo nel minor tempo possibile alle Famiglie evacuate di rientrare nelle Loro abitazioni e ai veicoli di transitare nuovamente, essendo unica arteria di comunicazione, sperando che il tempo sia clemente e allenti la morsa del maltempo! - ha concluso la Fascia Tricolore - Massima vicinanza ai Cittadini evacuati e grazie a tutti coloro che si sono adoperati insieme a Noi per quanto accaduto.”