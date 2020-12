Frana ad Ottati, primi sopralluoghi: "Tracciati i lavori" Sono quasi 40 le persone evacuate "I tempi sono incerti, ma stiamo lavorando ininterrottamente"

Si fa la conta dei danni nel comune di Ottati dopo la frana che ha interessato la piccola città nella giornata di ieri. Questa mattina si è svolto un primo sopralluogo con l'Impresa incaricata di eseguire i lavori in somma urgenza dal Genio Civile di Salerno. Una parte del crostone roccioso che sovrasta la SP12 si è staccata, facendo crollare nell'area sottostante dei grossi massi che hanno colpito anche auto ed abitazioni. Al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, anche in considerazione delle avverse condizioni meteo che stanno continuano ad interessare la provincia di Salerno, si è resa necessaria la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada colpita e l'evacuazione di tutte le persone della zona.

"Si è presa contezza dell'accaduto, ma senza accedere alle aree in alta quota, poiché, come già detto, non ci sono le condizioni meteorologiche favorevoli e si ha scivolosità sulla roccia. - ha spiegato il primo cittadino Elio Guadagno - È stata tracciata una road map di intervento, che è la seguente: rimozione dei massi franati; ispezione delle aree del costone roccioso in orizzontale e in verticale, al fine di individuare le criticità presenti; montaggio barriere paramassi intermedie e finali, poiché quelle esistenti sono per la maggiore inutilizzabili e obsolete, con lo scopo di bloccare i massi che verranno disganciati; pulizia aree e disgancio massi pericolanti; ripristino sede stradale e rientro in abitazione dei Cittadini sgomberati."

Sono circa 40 le persone sfollate che attendono di far ritorno alle proprio abitazioni: "I tempi sono incerti, per via delle condizioni meteorologiche, ma stiamo agendo ininterrottamente e sinergicamente con l'Ufficio Tecnico Comunale e gli organi competenti.

L'attenzione è massima. Esattamente come lo è il Vostro sostegno!"

Una tragedia sfiorata dove, fortunatame, non sono stati registrati feriti. "Un paese spento stamattina. Un ambiente tetro e piovoso, con un maestoso costone a dirci "siete nulla rispetto alla natura, pur essendo natura"! - commenta il sindaco Guadagno - Ma è la solidarietà ed il sostegno di amici, colleghi, Cittadini per la Comunità di Ottati a profondere energia e tenacia per risolvere quanto prima ogni condizione di limitazione ad una presunta libertà, in un periodo già cupo di per sé... Ce la faremo, tutti insieme, con lo spirito di Comunità e Fratellanza che ci ha sempre contraddistinti in momenti difficili. Forza Ottati!"