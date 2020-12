Covid, crescono i contagi: Furore si "blinda" Vietato far visita ad amici e parenti, zona rossa in vigore fino all'Epifania

L'aumento dei contagi registrato a Furore, in Costiera Amalfitana ha spinto il sindaco Giovanni Milo a firmare una nuova ordinanza restrittiva. Nei giorni scorsi, infatti, l'Asl ha segnalato la presenza di nuovi casi positivi e di nuomerosi contatti stretti che dovranno essere verificati nei prossimi giorni. Pertanto il primo cittadino ha disposto che dal 25 dicembre al 6 gennaio sarà vietato far visita a parenti ed amici se non per comprovate motivazioni di necessità e di urgenza. Inoltre le misure già in vigore nei giorni festivi e prefestivi a Furore saranno valide anche il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio. Fino all'Epifania, infine, resteranno chiuse le chiese e il cimitero comunale.