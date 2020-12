Salerno, a Capodanno "Non vanifichiamo quanto è stato fatto" L'appello del primo cittadino Vincenzo Napoli che annuncia "Firmerò ordinanza per vietare i botti"

Niente struscio, aperitivi in strada, grandi feste o concerti: necessario continuare sulla linea del rigore. Capodanno2020 è ormai alle porte e in vista della 31 dicembre il sindaco di Salerno ha chiesto ai concittadini di non vanificare i sacrifici fatti fino ad ora e di assumere comportamenti responsabili: "Ciascuno di noi deve essere responsabile di se stesso. Possiamo schierare anche il corpo dei Marines, ma deve prima scattare in ciascuno di noi un meccanismo interiore che ci faccia rendere conto che nelle nostre mani c'è in ballo la salute di tutti."

Controlli intensificati, in quel giorno, per verificare il rispetto delle normative antiCovid. Questa la volontà del primo cittadino che sottolinea, però, quanto tanto debba fare anche il senso civico: "Con il Prefetto e il Questore faremo un tavolo per la sicurezza pubblica in vista del capodanno, per fare in modo che si schierino quante più unità di controllo possibili. Ma il controllo dovrebbe essere più intimo che poliziesco, spero che questa cosa sia stata interiorizzata."

Un Capodanno diverso quindi, la fascia tricolore ha anche anticipato che firmerà un'ordinanza per vietare spari, botti e fuori pirotecnici. "Siamo in una situazione epocale in cui il Covid ha sconcolto totalmente le nostre vite. Ci aspettaimo da parte di tutti comportamenti responsabili. - Ha sottolineato il sindaco - Siamo arrivati al vaccino e sarebbe un peccato depauperare quanto è stato fatto per dei comportamenti irresponsabili e atteggiamenti sbagliati."

"Dobbiamo riprendere al più presto una vita ordinaria e ordinata per fare in modo che vi sia un risarcimento, che si guardi al futuro con ottimismo e concretezza" Ha concluso la fascia tricolore.