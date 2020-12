Covid, Caselle in Pittari a lutto: addio al signor Carmine "Ha lottato fino alla fine" scrive il figlio. Primo decesso per Coronavirus anche a Roccadaspide

In un nuovo aggiornamento alla cittadinanza, il sindaco Gabriele Iuliano ha confermato il primo decesso per Covid-19 nel comune di Roccadaspide. “Siamo ovviamente tutti profondamente addolorati per questa morte e vicini ai familiari della defunta, a cui va il cordoglio di tutta la Comunità di Roccadaspide e mio personale.” Al momento, i casi di positività al virus nel comune sono 13.

Dolore anche a Caselle in Pittari. Il sindaco Giampiero Nuzzo ha espresso il suo vivo cordoglio e profonda commozione per la scomparsa del signor Carmine Savino. “Una notizia tristissima, oggi, ha scosso la nostra comunità. Un nostro concittadino, Savino Carmine, ci ha lasciato, vinto da questo maledetto virus che a lungo ha cercato di combattere in ospedale senza , purtroppo, riuscirci. Era residente in Germania, dove ha speso una vita di sacrifici per dare un futuro ai propri cari. Uomo mite , amato e rispettato da tutti , lascia un enorme vuoto , non solo tra i suoi familiari. L’intera comunità si stringe attorno alla moglie , ai figli , ai fratelli e alle sorelle e a tutti i familiari , partecipando commossi al loro dolore. Ciao Carmine , che la terra ti sia lieve.”

“Posso confermare che con i medici ha lottato fino a la fine” Ha commentato il figlio del signor Carmine, Michele “Il suo viso era segnato. Grazie a l'umanità delle infermiere del Policlinico di Friburgo abbiamo potuto salutare nostro padre con dignità e liberare lui della sua sofferenza. Caselle è stato sempre nel suo cuore, resterà sempre nel cuore dei suoi figli e dei suoi nipoti. Questa partecipazione immensa da ancora più dignità, che purtroppo questo virus ci ha tolto.”