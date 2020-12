Editoria, cambio a "la Città": Siani è il nuovo direttore Antonio Manzo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico

Avvicendamento alla guida de "La Città", l'ex quotidiano salernitano del gruppo Espresso. La società editrice "Quotidiani locali srl" ha infatti fatto sapere che Antonio Manzo non è più il direttore.

"Il dottor Antonio Manzo ha rassegnato oggi le dimissioni dall'incarico di direttore responsabile. La società editrice, nel ringraziare il dottor Manzo per l'impegno profuso in questi anni nella direzione del giornale, ha nominato quale direttore responsabile de' "la Città" il dottor Tommaso Siani, al quale vanno gli auguri di un proficuo lavoro", come si legge nella nota apparsa sul sito.