Covid, a Bellizzi tamponi in modalità drive-in Saturimetri gratis per medici di base e pazienti con patologie particolari

L'emergenza Coronavirus resta sotto controllo a Bellizzi dove il numero dei positivi continua, per fortuna, ad essere contenuto. Nonostante tutto il Comune guidato dal sindaco Mimmo Volpe non abbassa la guardia ed ha in cantiere doverse iniziative per prevenire il diffondersi dei contagi. «La situazione dei contagi si mantiene bassa. Ad oggi abbiamo 10 nostri concittadini positivi. Sono tutti asintomatici e stanno tutti bene», ha fatto sapere attraverso i social il primo cittadino che ha comunicato anche le prossime iniziative inerenti la prevenzione. «In collaborazione con AFT medici di base di Bellizzi e del distretto sanitario 65 abbiamo attrezzato un ambulatorio Usca preso i locali del campo sportivo nuova primavera per effettuare i tamponi anche in drive In. Sempre in uno spirito di collaborazione tra enti, la nostra Farmacia Comunale attraverso BellizziFarm ha messo a disposizione dei medici di base e dei pazienti positivi con patologie particolari i saturimetri gratis. Basta prenotarsi attraverso i nostri medici per ottenerlo direttamente a casa. Dobbiamo imparare ad essere più accorti - ha concluso Volpe - e pronti a gestire le criticità finché non riusciremo a vaccinare le nostre comunità. Specialmente verso le categorie più fragili. Forza che il 2021 sarà l'anno della rinascita».