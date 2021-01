Covid, boom di contagi in ospedale: pazienti trasferiti Roccadaspide: 17 le persone infette tra pazienti, infermieri e personale. Nessun medico coinvolto

Gli unici a "salvarsi", al momento, sono solo i camici bianchi. Non ci sono infatti medici tra il personale infetto nel cluster scoppiata all'interno dell'ospedale di Roccadaspide. Sono infatti 17 le persone risultate positive al Covid in seguito allo screening eseguito dopo l'infezione riscontrata in un paziente ricoverato.

Tra queste, infermieri, personale in servizio presso la struttura e anche altri pazienti. Tutti contagiati ed ora in isolamento per provare a spegnere da subito l'incendio da coronavirus.

I pazienti contagiati sono stati trasferiti presso i Covid hospital della provincia, tra Eboli, Agropoli e Scafati: il cluster è scoppiato nei reparti di Medicina generale e lungodegenza, ma al momento non ci sarebbero medici coinvolti.