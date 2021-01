Albero caduto a Torrione: "Colpa degli eventi atmosferici" Salerno, sopralluogo l'agronomo: il Comune si difende dalle accuse

Poteva scapparci il morto ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze se non qualche danno alle auto in sosta. Ma il grosso albero caduto a Torrione ha riportato al centro dell'attenzione il tema della manutenzione delle alberature in città. Questa mattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli con i tecnici e con l'agronomo si è recato sul posto per renderci conto di quanto accaduti.

Dalla perizia per palazzo di città non ci sono dubbi: "La causa è dei recenti eventi atmosferici, sicuramente eccezionali per violenza e durata. Per fortuna non si sono verificati danni alle persone. L'incidente - si legge in una nota dell'amministrazione civica - non può essere ricondotto a nessuna inerzia del personale del Settore Verde Pubblico ma, come detto, a circostanze eccezionali ed imprevedibili. Chi utilizza questo incidente per attaccare l'operato dell'amministrazione, lo fa in maniera strumentale".