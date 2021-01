Covid, in giro senza mascherina: multate 57 persone Nel Salernitano sono stati sanzionati anche 13 titolari di attività commerciali

Nonostante il passaggio in zona gialla non si allentano i controlli anti-Covid in provincia di Salerno. La task force ha visto in campo carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Polizia Municipale e Polizia Provinciale. Nella settimana che va dal 25 al 31 gennaio, sono stati controllati 6340 persone controllate, 1423 veicoli e 1236 esercizi pubblici. Le forze dell'ordine hanno sanzionato 57 persone per il mancato uso della mascherina e 13 titolari di esercizi commerciali per il mancato rispetto della normativa anti Covid.

"È opportuno osservare che, oltre alla costante attività di controllo delle Forze dell’Ordine, è, altresì, oltremodo necessario un rinnovato senso di responsabilità e di prudenza nei comportamenti da parte di tutti, ed in particolare da parte dei giovani, al fine di evitare un aumento dei contagi", sottolineano dalla Questura di Salerno. "Il rispetto delle oramai note regole di prevenzione, infatti, può ridurre realmente il rischio di contagiare e di essere contagiati: indossare la mascherina, rispettare il distanziamento evitando gli assembramenti ed igienizzare frequentemente le mani, osservando tutte le ulteriori prescrizioni".