Salerno, Covid al Comune: positivi consiglieri Galdi e Natella Hanno comunicato loro stessi sui social di aver contratto il virus

L'escalation di contagi che nelle ultime ore sta crescendo a Salerno non risparmia Palazzo di Città.

Hanno reso nota la propria positività al virus due consiglieri comunali, dandone notizia dalle proprie pagine social. Si tratta dei consiglieri comunali Massimiliano Natella e Rocco Galdi.

Natella, che ha ricevuto molti messaggi di sostegno, ha scritto: “Cari amici sono incappato nella rete del virus, spero di uscirne presto e soprattutto mi auguro di non aver coinvolto nessun altro. Presto tutti potremo godere del vaccino e ritornare alla nostra vita fatta di feste, abbracci e strette di mano”. Il consigliere comunale di Salerno del gruppo ‘Progressisti per Salerno’ Rocco Galdi ha precisato invece: “Purtroppo nonostante l’attenzione profusa con l’utilizzo della mascherina, non sono riuscito ad evitare che il Covid mi contagiasse – ha scritto Galdi – per fortuna sto bene, non ho particolari sintomi.

Ho preferito comunicarlo pubblicamente in modo tale che se mi fosse sfuggito di avvisare qualcuno che fosse entrato in contatto con me possa venirne a conoscenza e fare i i dovuti accertamenti. Resto al servizio della comunità seppur virtualmente come sempre con grande disponibilità”.