Salerno, positivi alunni e dirigenti: chiude la scuola L'ordinanza del comune a causa dei contagi

Continuano i contagi in aula anche a Salerno. Dopo la notizia della positivià al Covid 19 di diversi alunni e di persona apicale dell'istituto Comprensivo Calcedonia il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola per un periodo di 14 giorni a partire da oggi. Nelle ultime ore i positivi emersi tra i banchi hanno portato ad analoghi provvedimenti anche i sindaci dei comuni di Scafati, Angri e Pagani in diversi plessi.