Buste dei rifiuti aperte di notte: Salerno come una pattumiera Raccoglitori abusivi in azione, più difficili le operazioni di raccolta e pulizia della città

"Anche nella notte appena trascorsa si è registrato il deprecabile fenomeno, più volte denunciato da Salerno Pulita, dell’apertura delle buste di indifferenziato - che gli utenti conferiscono il lunedì sera - la qual cosa comporta un aggravio di lavoro per gli operatori che non si limitano allo svuotamento dei carrellati, come previsto dal contratto di servizio con il Comune, ma sono costretti a raccogliere rifiuti sparsi sui marciapiedi". Comincia così la nota della società, che sottolinea ancora una volta l'inciviltà diffusa che rende la città una discarica.

" E’ ormai già da diversi mesi che le buste dell’indifferenziato vengono aperte nottetempo e i rifiuti sparsi sul terreno. Non può sfuggire ai più che una cosa è svuotare i carrellati, altra è raccogliere i rifiuti sparsi sul suolo, attività che rallenta le operazioni di pulizia e ha costi non solo di immagine per la città ma anche economici per la società", il disappunto di Salerno Pulita.

Non solo. "Ad un esame del contenuto che fuoriesce dai sacchetti si evince che quasi sempre non è conforme alle disposizioni sulla raccolta differenziata. Sono presenti, infatti, materiali che vanno selezionati nelle abitazioni e conferiti in altri giorni della settimana, come da calendario, per essere avviati al riciclo. E’ proprio questa condotta censurabile di molti utenti, che andrebbe sanzionata così come previsto dalle ordinanze sindacali, che spinge i raccoglitori abusivi all’apertura delle buste alla ricerca di metalli e apparecchiature elettriche ed elettroniche da cui estrarre componenti da rivendere", il monito della società.

"Il danno prodotto da questo fenomeno dell’apertura delle buste di indifferenziato nella notti tra il lunedì e il martedì - spiega Antonio Ferraro, amministratore unico di Salerno Pulita - oltre a determinare un aggravio di costi e produrre rallentamenti nell’espletamento del servizio, ha come ulteriore effetto collaterale il ritardo nella raccolta pomeridiana del cartone presso le utenze commerciali. Il tutto si traduce in un grave danno di immagine per il decoro della città".