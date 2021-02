Covid, boom di contagi a Salerno: 92 nuovi casi in 24 ore Negativo il sindaco Napoli e i suoi collaboratori, tamponi dopo la positività di 3 consiglieri

Boom di contagi da Covid 19 a Salerno città, sono 92 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. In questi giorni preoccupazione anche a Palazzo di Città, dopo che è emersa la positività di tre consiglieri: Massimiliano Natella, Giuseppe Ventura e Rocco Galdi. Il sindaco Vincenzo Napoli e i suoi collaboratori si sono sottoposti a tampone a scopo precauzionale, per tutti l'esito è negativo.

Apprensione anche negli istituti cittadini, dopo la scuola Calcedonia sospesa la didattica in presenza anche al plesso dei Salesiani in seguito alla comunicazione di diversi positivi nell'Istituto. A renderlo noto proprio la dirigente scolastica, Mirella Amato. Il virus non ferma la sua corsa neppure nell'Agro. Contagiato dal coronavirus un dipendente comunale dell'Ufficio Tributi a Nocera Superiore.

“Al fine di contenere il rischio di ulteriori contagi, abbiamo disposto la chiusura temporanea dell'Ufficio sino al 12 febbraio. - Ha fatto sapere il sindaco Giovanni Maria Cuofano - La continuità dei servizi verrà, in ogni caso assicurata, ove possibile, via mail o telefonicamente”. A Nocera Inferiore sono invece 21 i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore, 30 a Scafati, 16 a Sarno.

A Buccino, in seguito alla positività di un docente a un tampone, il sindaco Nicola Parisi ha deciso di sospendere tutte le attività in presenza (didattiche e non) nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado fino a sabato 6 febbraio. Il provvedimento, dispone anche l’immediata sanificazione degli edifici scolastici interessati.