Salerno, contagi a scuola, sanificazioni nelle aree esterne Continuano gli interventi del Comune nelle zone antistanti agli istituti cittadini

In seguito alla crescita dei contagi a Salerno città anche tra i banchi di scuola il Comune in queste ore sta procedendo con gli interventi di sanificazione, ad opera della Protezione Civile. Si sta procedendo nelle aree antistanti i plessi scolastici cittadini. Le operazioni, che stanno interessando via via tutti gli istituti, continueranno anche nei prossimi giorni, fanno sapere dall'ente.