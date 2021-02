Salerno: degrado alla stazione Duomo, diffida al sindaco A Pastena Via Ventimiglia senza pubblica illuminazione da 5 settimane. Il Codacons all'attacco

Una diffida inviata al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, per denunciare "il degrado, l'abbandono e il pericolo per la salute dei cittadini per lo stato in cui versa l'area attigua alla stazione Duomo Via Vernieri di Salerno".

A presentarla l'avvocato Matteo Marchetti del Codacons. Nel mirino dell'associazione anche un altro aspetto: da più di 5 settimane, infatti, una decina di condomini di Via Ventimiglia a Pastena lamentano l'assenza della pubblica illuminazione. "La strada è al buio e si contano furti di oggetti, la presenza di alcolizzati, nonchè spazzatura in ogni angolo ed altre problematiche legate alla visibilità. I cittadini non si sentono al sicuro", denuncia Marchetti che ha chiesto al sindaco e al Comune di Salerno di intervenire con urgenza.