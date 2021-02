VIDEO| Salerno, sindaco "sceriffo" tra le strade della movida Il primo cittadino ha verificato in prima persona che tutti indossassero la mascherina

Il primo week end primaverile ha spinto migliaia di persone a riversarsi tra le strade del centro di Salerno per trascorrere qualche ora di relax. Una situazione monitorata in prima persona dal sindaco Vincenzo Napoli che, nella serata di ieri, ha “pattugliato” il lungomare cittadino e le zone del centro maggiormente frequentate per verificare che tutti indossassero la mascherina e che non ci fossero assembramenti pericolosi. In alcune circostanze il primo cittadino ha anche redarguito chi non indossava correttamente il dispositivo di protezione. L'emergenza sanitaria, infatti, in queste ultime settimane a Salerno ha fatto registrare una pericolosa impennata con oltre 700 contagi negli ultimi undici giorni. Numeri allarmanti e che potrebbero portare ad adottare nuove misure restrittive nel capoluogo di provincia. Intanto, come annunciato dallo stesso Napoli, a breve potrebbe partire uno screening da effettuare in tutte le scuole della città, al fine di tenere monitorata la situazione tra i banchi.